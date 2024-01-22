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Госбанки Китая вмешались в операции на валютном рынке в попытке удержать юань от падения

Reuters: госбанки КНР вмешались в валютные торги в попытке стабилизировать юань

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Крупнейшие государственные банки Китая в понедельник вмешались в операции на валютном рынке, чтобы удержать юань от падения. Об этом пишет Reuters.

Кредитные организации 22 января активно продавали доллары США на внутреннем валютном рынке, а также ограничили кредитование в целях сократить ликвидность офшорных юаней на фоне распродажи китайских акций.

Ценные бумаги Китая в Гонконге подешевели до уровня 2000-х. Индекс Hang Seng China Enterprises по итогам торгов в понедельник упал на 2,4%, опустившись до отметки в 5001,95 пункта, CSI 300 — на 1,56%, до 3218,9 пункта. Цена акций технологического гиганта Tencent Holdings упала до 262,2 гонконгских доллара (-3,32%).

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite закрылся падением на 2,68% на отметке 2756,34, что стало самым большим падением за сутки с апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что индекс японского фондового рынка Nikkei вырос до рекорда февраля 1990 года.

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