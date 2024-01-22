Передачу Украине российских активов назвали «элегантным правосудием»

Бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик считает, что западным странам не стоит бояться последствий от передачи замороженных российских активов Украине. Об этом он написал в своей колонке для Financial Times.

В статье Зеллик называет конфискацию активов РФ «элегантным правосудием», которое просигнализирует Москве, что она не сможет продержаться в конфликте дольше Украины. По мнению экс-главы ВБ, позиция западных стран является странной, поскольку о последствиях поставки вооружений они не беспокоятся.

Зеллик полагает, что противники России преувеличивают риски и недооценивают потенциальные выгоды. На его взгляд, совместная работа стран G7 и Евросоюза вполне способна привести к тому, что альтернатив западным хранилищам денег в мире не останется.

После начала спецоперации на Украине Запад заморозил часть резервов Банка России. Их точный объем неизвестен. По оценкам СМИ, недружественные страны смогли найти около $287 млрд российских активов. Кроме того, сообщалось о заморозке активов на €21,5 млрд, принадлежащих частным лицам и российским организациям.

Ранее Россия не исключила зеркальный ответ на возможную конфискацию резервов.