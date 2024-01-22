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Передачу Украине российских активов назвали «элегантным правосудием»

Экс-глава Всемирного банка Зеллик счел элегантной мерой изъятие активов РФ

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Shutterstock

Бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик считает, что западным странам не стоит бояться последствий от передачи замороженных российских активов Украине. Об этом он написал в своей колонке для Financial Times.

В статье Зеллик называет конфискацию активов РФ «элегантным правосудием», которое просигнализирует Москве, что она не сможет продержаться в конфликте дольше Украины. По мнению экс-главы ВБ, позиция западных стран является странной, поскольку о последствиях поставки вооружений они не беспокоятся.

Зеллик полагает, что противники России преувеличивают риски и недооценивают потенциальные выгоды. На его взгляд, совместная работа стран G7 и Евросоюза вполне способна привести к тому, что альтернатив западным хранилищам денег в мире не останется.

После начала спецоперации на Украине Запад заморозил часть резервов Банка России. Их точный объем неизвестен. По оценкам СМИ, недружественные страны смогли найти около $287 млрд российских активов. Кроме того, сообщалось о заморозке активов на €21,5 млрд, принадлежащих частным лицам и российским организациям.

Ранее Россия не исключила зеркальный ответ на возможную конфискацию резервов.

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