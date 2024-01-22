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ЕС накопил свыше €7 млрд долгов из-за поставок оружия Украине

El País: долг ЕС перед поставлявшими Украине оружие странами достиг €7,16 млрд

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Евросоюз накопил €7,16 млрд долга перед странами, передававшими вооружение Украине. Об этом пишет газета El País со ссылкой на данные Европейской службы внешних связей.

Отмечается, что задержки с возвратом средств странам-участницам могут помешать новым поставкам, а также привести к замедлению темпов производства оборонной промышленности.

Информация о многомиллиардной задолженности ЕС всплыла в документе, посвященном созданию нового фонда помощи Украине.

До этого сообщалось, что Европейская служба внешних связей разработала новый способ военной помощи Киеву на сумму более €20 млрд.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что ситуация на Ближнем Востоке не сместит фокус внимания с российско-украинского конфликта.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Борреля дурным.

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