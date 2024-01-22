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Названы сроки открытия нового сортировочного центра Wildberries в Петербурге

Минпромторг: новый сортировочный центр Wildberries откроют в течение 2-3 недель

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Компания Wildberries намерена открыть новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге в течение 2-3 недель. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По словам Евтухова, в настоящее время маркетплейс перестраивает логистические цепочки таким образом, чтобы оперативно доставлять заказы покупателям.

«Кроме того, в течение 2-3 недель в Санкт-Петербурге должен открыться, насколько я знаю, новый сортировочный центр данной компании, который будет принимать товары предпринимателей региона Северо-Запад», — сказал представитель министерства.

Евтухов добавил, что Wildberries уже выплатил компенсацию за сгоревший товар половине потерпевших предпринимателей, то есть порядка 160 тысячам.

13 января масштабный пожар на складе компании Wildberries произошел в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. Изначально огонь распространился на площади 1000 кв. м, однако позже площадь пожара достигла десятков тысяч кв. м. В момент возгорания внутри склада находились сотрудники, пришлось эвакуировать 1617 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара на складе.

Ранее МЧС попросили проверить склады Wildberries и Ozon.

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