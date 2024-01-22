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В США рекомендовали операторам Boeing 737 проверять заглушки дверей

FAA призвало операторов Boeing 737 визуально проверять заглушки дверей

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Benoit Tessier/Reuters

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) рекомендовало операторам самолетов Boeing 737-900ER визуально осматривать заглушки дверей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, такая рекомендация была дана в качестве дополнительного уровня безопасности, чтобы операторы убеждались, что дверь воздушного судна надежно закреплена. Уточняется, что Boeing 737-900ER имеет такую ​​же конструкцию дверных заглушек, как модель MAX.

5 января (6 января мск) пассажирский самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines экстренно приземлился в аэропорту Портленда после того, как как у воздушного судна оторвался люк аварийного выхода. Сообщалось, что самолет сошел с конвейера всего два месяца назад.

На борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

После ЧП Alaska Airlines приняла решение временно отказаться от эксплуатации всех своих самолетов Boeing 737-9.

13 января сообщалось, что самолет Boeing 737-800 японской авиакомпании All Nippon Airways вернули в аэропорт из-за трещины на стекле.

Ранее Росавиация заявила, что у российских авиакомпаний нет в эксплуатации Boeing 737 MAX 9.

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