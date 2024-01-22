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Китайские акции в Гонконге подешевели до уровня 2000-х

Bloomberg: китайские акции в Гонконге обвалились до рекордного за 19 лет уровня

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David J. Phillip/AP

Падение китайских акций, котирующихся на Гонконгской фондовой бирже, в понедельник усилилось. Стоимость ценных бумаг опустилась до рекордно низких уровней с начала 2000-х. Дисконт по отношению к материковым аналогам достиг 36%. Это самый высокий уровень за 15 лет, пишет Bloomberg.

Индекс Hang Seng China Enterprises по итогам торговой сессии снизился на 2,4%, до 5001,95 пункта. Индекс материкового CSI 300 закрылся падением на 1,56%, опустившись до отметки в 3218,9 пункта. Цена акций технологического гиганта Tencent Holdings упали до 262,2 гонконгских доллара (-3,32%).

Продолжающаяся распродажа китайских акций выглядит еще более явной на фоне оптимистичной ситуации на Уолл-стрит, где индекс S&P 500 в пятницу, 19 января, впервые за два года поднялся выше 4839 пунктов.

Котировки акций Китая в Гонконге считаются лучшим индикатором состояния второй по величине экономики мира и более точным показателем настроений инвесторов. Влияние на торговлю в Шанхае и Шэньчжэне могут оказывать китайские регуляторы.

До этого сообщалось, что индекс японского фондового рынка Nikkei вырос до рекорда за 33 года.

Ранее рубль признали самой недооцененной валютой стран Большой двадцатки.

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