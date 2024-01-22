Аналитик рассказал о последствиях резкого роста золотых резервов России

Стремительный рост золотых запасов России укрепляет финансовую устойчивость экономики страны, заявил политтехнолог Илья Марголин. Его слова приводит «Прайм».

«Это (золото — «Газета.Ru») безопасный актив, который может служить защитой от валютных колебаний и геополитических рисков», — отметил аналитик.

Так, например, за счет увеличения доли золота в резервах можно диверсифицировать активы и создать более устойчивый портфель, пояснил Марголин.

К тому же золото обладает высокой ликвидностью — при необходимости его можно быстро обменять на другие валюты, продолжил политтехнолог. Кроме того, наращивание доли золота в резервах страхует от рисков блокировки активов в других валютах.

После начала СВО западные страны заморозили часть резервов Центробанка РФ. Их объем оценивается в $287 млрд.

На Западе ни раз призывали направить замороженные активы России на восстановление Украины, в том числе рассматривали сценарий с конфискацией. В МИД РФ заявили, что в случае реализации этой идеи Москва может применить зеркальные меры.

Ранее США отказались считать конфискацию российских активов панацеей для Украины.