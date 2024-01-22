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В Европе назвали новую дату согласования финпомощи Украине

ЕС попытается договориться о новом пакете для Украины к 1 февраля

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Yves Herman/Reuters

Главы внешнеполитических ведомств ЕС постараются подготовить согласование долгосрочной финансовой помощи Украине к саммиту 1 февраля. Об этом заявила перед началом в понедельник министерского совещания в Брюсселе глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, передает «Прайм».

По ее словам, ЕС должен продемонстрировать Киеву бóльшую решимость, в том числе в военной сфере. Финансовая поддержка не поступает достаточно быстро. Ранее СМИ сообщали, что страны ЕС не смогли договориться о размере ежегодного бюджета нового военного фонда помощи Украине.

Объем финансирования через существующий механизм несколько раз повышали, но это требует единогласия. Венгрия блокирует такие решения ЕС. В декабре премьер Венгрии Виктор Орбан вновь заблокировал пакет помощи Киеву на $50 млрд. По его словам, это наносит ущерб интересам его страны.

В начале января МВФ оценил потребности Украины в в $42 млрд финансовой помощи в 2024 году, из которых $32 млрд должны поступить от стран-доноров.

Ранее на Украине заявили о задержках пенсий и зарплат без помощи Запада.

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