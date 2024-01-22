Российские радиовещатели отказываются от иностранной техники

В 2022-2023 годах российским радиовещателям в целом удалось заместить иностранное оборудование, подпавшее под санкции. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевой доклад Российской академии радио.

Отечественные производители заняли доминирующее положение на рынке передатчиков и антенн, сообщается в документе. Однако проблема сохраняется с поставками коаксиальных кабелей, необходимых для передачи сигнала. По данным СМИ, их приходится закупать в Китае по завышенным ценам и с большими задержками.

В «Газпром-медиа Радио» рассказали, что используют российские передатчики, но фидеры по-прежнему только импортные.

Полностью закрыть потребности отрасли в оборудовании производителям пока не удается, отмечают эксперты. По их мнению, для создания собственных кабелей может потребоваться до 5 лет.

До этого отмечалось, что до 40% крупных российских компаний продолжают использовать зарубежное программное обеспечение (ПО). При этом многие из них к 2025 году не смогут полностью перейти на отечественные аналоги, заявил директор IT-компании Ideco Дмитрий Хомутов. В результате тестирования российских аналогов многие предприятия будут продолжать использовать иностранные программы без поддержки.

Ранее на Западе признали провал экономической изоляции России.