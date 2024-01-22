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В Германии начнется общенациональная забастовка работников железнодорожного транспорта

Немецкий профсоюз машинистов GDL объявил об остановке ж/д движения в Германии

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Depositphotos

Общенациональная забастовка работников железнодорожного транспорта должна пройти в Германии по призыву профсоюза немецких машинистов GDL. Об этом сообщается на сайте организации.

В заявлении указано, что протестные действия должны начаться 23 января в 18:00 (16:00 vcr). С 2 часов ночи 24 января вся работа концерна Deutsche Bahn — основного железнодорожного оператора Германии, включая инфраструктуру, будет приостановлена. Окончание забастовки намечено на 18:00 29 января.

Причиной конфликта стали разногласия между профсоюзом машинистов GDL и железнодорожным концерном Deutsche Bahn. Профсоюз высказал требования о повышении заработной платы машинистов на 555 евро (около 54 тысяч рублей) в месяц и сокращении продолжительности рабочей недели с 38 до 35 часов для работающих посменно сотрудников с сохранением той же заработной платы. Переговоры шли с ноября 2023 года, но пока ни к чему не привели.

15 января протестующие фермеры заблокировали центральную улицу в Берлине.

В тот же день они освистали пришедшего к ним на митинг министра финансов Германии.

Ранее в Германии уже проходила общенациональная забастовка машинистов, которая на 24 часа парализовала железнодорожное движение в стране.

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