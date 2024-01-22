Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как снизить платеж по кредиту

Экономист Беляев: реструктуризация поможет снизить платеж по кредиту

close
100%
Depositphotos

Россияне могут снизить платеж по кредиту, если проведут его реструктуризацию. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, в этом случае нужно договориться с банком об уменьшении ежемесячных платежей. Однако при этом клиенту нужно будет выплачивать кредит дольше по времени. Еще один вариант — провести рефинансирование, отметил эксперт. Для этого нужно взять новый займ для погашения старого на более выгодных условиях.

«Можно найти банк, у которого процент пониже, чем тот, который вы взяли ранее. Оформить займ там и закрыть свой предыдущий кредит. Затем выплачивать новый, выиграв на процентах. Такой метод целесообразен, когда у вас крупный кредит и каждый процент стоит достаточно дорого», — уточнил Беляев.

В середине декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет очередность погашения платежей по потребительскому кредиту при недостаточности денег у заемщика. Согласно закону, если заемщик вносит недостаточную сумму, которая меньше установленного ежемесячного платежа по кредиту, сначала будет погашаться долг по процентам, а затем — задолженность по основному долгу.

Ранее стало известно, что ЦБ защитит россиян от навязывания лишних услуг по кредитам.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами