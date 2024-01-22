Россиянам рассказали, как снизить платеж по кредиту

Россияне могут снизить платеж по кредиту, если проведут его реструктуризацию. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, в этом случае нужно договориться с банком об уменьшении ежемесячных платежей. Однако при этом клиенту нужно будет выплачивать кредит дольше по времени. Еще один вариант — провести рефинансирование, отметил эксперт. Для этого нужно взять новый займ для погашения старого на более выгодных условиях.

«Можно найти банк, у которого процент пониже, чем тот, который вы взяли ранее. Оформить займ там и закрыть свой предыдущий кредит. Затем выплачивать новый, выиграв на процентах. Такой метод целесообразен, когда у вас крупный кредит и каждый процент стоит достаточно дорого», — уточнил Беляев.

В середине декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет очередность погашения платежей по потребительскому кредиту при недостаточности денег у заемщика. Согласно закону, если заемщик вносит недостаточную сумму, которая меньше установленного ежемесячного платежа по кредиту, сначала будет погашаться долг по процентам, а затем — задолженность по основному долгу.

Ранее стало известно, что ЦБ защитит россиян от навязывания лишних услуг по кредитам.