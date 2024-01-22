Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России обострилась конкуренция за работников

«Ъ»: компании активно переманивают друг у друга ценных сотрудников

close
100%
Depositphotos

В 2024 году конкуренция бизнеса за кадры в России может резко обостриться. Как стало известно «Коммерсанту», часть работодателей уже отказалась от неформальных договоренностей, которые раньше позволяли компаниям повышать зарплаты схожими темпами.

По словам экспертов, если ранее крупные предприятия старались индексировать оплату труда примерно на одинаковую сумму, то теперь такие соглашения перестали действовать.

Как отмечает член совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин, компании готовы конкурировать друг с другом, чтобы привлечь и удержать ценных сотрудников.

По данным СМИ, уже Иркутская нефтяная компания и «СИБУР Холдинг» перестали соблюдать негласный запрет на переманивание кадров. Работники теперь ориентированы в первую очередь на уровень зарплаты.

Эксперты прогнозируют, что в 2022 году прирост оплаты труда в реальном выражении может составить 1,3-1,6%. Гонка зарплат только начинает набирать обороты, резюмирует партнер Kontakt InterSearch Russia Юлия Забазарных.

До этого россиянам рассказали, можно ли законно списать долги, не прибегая к банкротству.

Ранее Госдума приняла закон о компенсации за невыплату россиянам зарплат.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами