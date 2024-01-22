В России обострилась конкуренция за работников

В 2024 году конкуренция бизнеса за кадры в России может резко обостриться. Как стало известно «Коммерсанту», часть работодателей уже отказалась от неформальных договоренностей, которые раньше позволяли компаниям повышать зарплаты схожими темпами.

По словам экспертов, если ранее крупные предприятия старались индексировать оплату труда примерно на одинаковую сумму, то теперь такие соглашения перестали действовать.

Как отмечает член совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин, компании готовы конкурировать друг с другом, чтобы привлечь и удержать ценных сотрудников.

По данным СМИ, уже Иркутская нефтяная компания и «СИБУР Холдинг» перестали соблюдать негласный запрет на переманивание кадров. Работники теперь ориентированы в первую очередь на уровень зарплаты.

Эксперты прогнозируют, что в 2022 году прирост оплаты труда в реальном выражении может составить 1,3-1,6%. Гонка зарплат только начинает набирать обороты, резюмирует партнер Kontakt InterSearch Russia Юлия Забазарных.

До этого россиянам рассказали, можно ли законно списать долги, не прибегая к банкротству.

Ранее Госдума приняла закон о компенсации за невыплату россиянам зарплат.