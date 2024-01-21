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Румынские фермеры пригрозили протестами из-за украинского импорта

Аgerpres: альянс фермеров Румынии призвал ввести квоты на украинское зерно

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Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Альянс по сельскому хозяйству и сотрудничеству Румынии (ААС) потребовал от властей страны добиться введения ЕС квот на ввоз украинской сельхозпродукции. Об этом сообщает румынский портал Аgerpres.

Также фермеры настаивают на взвешивании украинских грузов и отслеживании их перемещения, пишет издание со ссылкой на пресс-релиз ААС.

В открытом письме президенту, премьеру и министру сельского хозяйства Румынии альянс призвал выступить с такими инициативами на предстоящем заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству.

По мнению авторов, это позволит не допустить перенасыщения рынка украинской продукцией и отследить ее конечное назначение. Фермеры настаивают на скорейшем решении проблемы и угрожают масштабными протестами.

До этого стало известно, что Польша может продлить эмбарго на импорт украинского зерна, пока в Евросоюзе не разработают механизмы для защиты польского рынка.

Ранее переговоры румынских фермеров с Минфином провалились.

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