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Экономисты ждут повышения ставки ЦБ Турции

NTV: эксперты прогнозируют рост ставки в Турции на 250 базисных пунктов, до 45%

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Murad Sezer/Reuters

Турецкие экономисты прогнозируют, что на заседании Центрального банка Турции (ЦБТР) на следующей неделе прогнозируют повышение ставки с 42,5% до 45%. Об этом сообщает турецкий телеканал Nergis TV.

По результатам опроса AA Finance, все 14 экспертов ожидают роста ставки на 250 базисных пунктов. Медианный прогноз по ставке на конец 2024 года — 38,75%.

На декабрьском заседании регулятор уже повысил ставку на 250 б.п. и заявил о намерении завершить цикл ужесточения как можно скорее.

В 2023 году ЦБ Турции повысил ставку в общей сложности на 34 п.п. — с 8% в начале года до 42,5% к концу декабря. Экономисты ожидают продолжения жесткой денежно-кредитной политики.

До этого стало известно, что резервы Центрального банка Турции достигли исторического пика, составив $145,5 миллиарда, увеличившись на $47 миллиардов с конца мая.

Ранее экономист оценил последствия отказа банков Турции работать с Россией.

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