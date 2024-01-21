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«Газпром» сообщил об объеме транзита газа в Европу через Украину

«Газпром» подает 40,5 млн кубометров газа в сутки для транзита в Европу

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Czarek Sokolowski/AP

«Газпром» сообщил, что 21 января подает российский газ для транзита в Европу через Украину в объеме 40,5 млн куб. метров в сутки. Поставки идут через газоизмерительную станцию «Суджа». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника компании.

Заявка компании на прокачку газа через станцию «Сохрановка» была отклонена украинской стороной. Накануне, 20 января, объем транзита составил 42,2 млн куб. метров.

Транзит через Украину остается единственным маршрутом для поставок российского газа потребителям в Западной и Центральной Европе.

Поставки идут в сокращенных объемах с мая 2022 года. Тогда Украина прекратила транзит через «Сохрановку», сославшись на форс-мажор. В «Газпроме» не увидели оснований для этого.

Осенью «Нафтогаз» подал в арбитраж иск к «Газпрому» за неоплату транзита. В российской компании назвали это нелегитимным и пригрозили санкциями.

ЕС стал крупнейшим импортером российского СПГ в 2023 году, потратив на закупки более $6,6 млрд.

Ранее Европа продолжила наращивать добычу газа из подземных хранилищ.

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