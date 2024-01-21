Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Турпоток из России в Японию за год вырос в семь раз

«Яндекс Путешествия»: турпоток из России в Японию за год вырос в семь раз

close
100%
petitgo.com

Турпоток из России в Японию за год вырос в семь раз (на 570%). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Яндекс Путешествия».

По словам аналитиков, Азия стала регионом, популярность которого в РФ в 2023 году выросла сильнее всего. Помимо Японии, которая стала рекордсменом по приросту турпотока из РФ, в пять раз (на 393%) выросло число поездок в Индонезию, в 4,5 раза (на 345%) на Филиппины, втрое — в Таиланд и Южную Корею. Кроме того, вдвое увеличилось число поездок в Индию и Иран. Также отмечается рост турпотока в Китай.

Помимо Азии, россияне стали чаще интересоваться Африкой: вдвое выросло число путешествующих в ЮАР, а 1,5 раза — в Марокко. Средняя стоимость билета в две стороны составляет 70 тыс. рублей для первого и 50 тыс. рублей для второго направления.

До этого Малайзия обязала туристов заполнять электронные анкеты с января 2024 года.

Ранее были названы самые популярные направления на новогодних праздниках.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами