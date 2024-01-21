Турпоток из России в Японию за год вырос в семь раз (на 570%). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Яндекс Путешествия».

По словам аналитиков, Азия стала регионом, популярность которого в РФ в 2023 году выросла сильнее всего. Помимо Японии, которая стала рекордсменом по приросту турпотока из РФ, в пять раз (на 393%) выросло число поездок в Индонезию, в 4,5 раза (на 345%) на Филиппины, втрое — в Таиланд и Южную Корею. Кроме того, вдвое увеличилось число поездок в Индию и Иран. Также отмечается рост турпотока в Китай.

Помимо Азии, россияне стали чаще интересоваться Африкой: вдвое выросло число путешествующих в ЮАР, а 1,5 раза — в Марокко. Средняя стоимость билета в две стороны составляет 70 тыс. рублей для первого и 50 тыс. рублей для второго направления.

До этого Малайзия обязала туристов заполнять электронные анкеты с января 2024 года.

Ранее были названы самые популярные направления на новогодних праздниках.