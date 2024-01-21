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Россия не исключила зеркальный ответ на конфискацию резервов

Россия пригрозила конфисковать $288 млрд западных инвестиций в ответ на санкции

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Россия пригрозила ответить зеркально на потенциальную конфискацию Западом резервов ЦБ РФ. По оценкам, такая мера может обойтись странам ЕС, США, Японии и другим недружественным государствам минимум в $288 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Западные политики неоднократно призывали направить замороженные российские активы на восстановление Украины, в том числе озвучивали угрозы их конфискации. В ответ замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в случае реализации этой идеи Москва не исключает ответных зеркальных мер.

Согласно последним доступным данным, прямые инвестиции стран ЕС, «Большой семерки», Австралии и Швейцарии в российскую экономику составляют $288 млрд. Эта сумма могла вырасти из-за перевода средств недружественных резидентов на счета типа «C» после введения ограничений на вывод капитала из РФ, пишет агентство.

На долю ЕС приходится $223,3 млрд российских активов. Крупнейшими инвесторами из Европы являются Кипр ($98,3 млрд), Нидерланды ($50,1 млрд) и Германия ($17,3 млрд). Также в пятерку входят Франция ($16,6 млрд) и Италия ($12,9 млрд).

Из стран «Большой семерки» больше всего вложений в российскую экономику у Великобритании –$18,9 млрд. У США этот показатель составляет $9,6 млрд, у Японии – $4,6 млрд, у Канады – $2,9 млрд долларов.

Инвестиции Швейцарии и Норвегии в РФ оцениваются в $28,5 млрд и $139 млн соответственно. У Австралии российских активов – $683 млн.

После начала спецоперации на Украине Запад заморозил часть резервов Банка России. Их точный объем неизвестен. По оценкам СМИ, недружественные страны смогли найти около $287 млрд российских активов.

До этого в США конфискацию активов России отказались считать панацеей для Украины.

Ранее Дерипаска заявил о непредсказуемости последствий конфискации замороженных средств ЦБ РФ.

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