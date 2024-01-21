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Депутат рассказал, что делать после покупки краденой вещи по объявлению

Депутат Гаврилов: покупатель может требовать у скупщика краденого возврата денег

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Депутат Госдумы из рядов КПРФ Сергей Гаврилов рассказал, что по закону покупатель может потребовать у скупщика краденого возврат денег за приобретенный краденый товар. Его слова приводит РИА Новости.

«Чтобы покупателю вернуть финансовые средства нужно подать гражданский иск, затем подать следователю ходатайство с приложением иска, и тогда покупателя признают гражданским истцом по уголовному делу», — рассказал он.

Уточняется, что сам товар должен быть возвращен законному владельцу.

По словам Гаврилова, покупая вещи с рук или по объявлению гражданам следует сохранять всю информацию о сделке, чтобы, в случае обнаружения кражи, предоставить правоохранителям максимально полную информацию об обстоятельствах покупки, поскольку в случае, если выставленная на продажу вещь является краденой, ее покупатель становится свидетелем преступления.

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