Во Франции заявили о возможном захвате рынка зерна Россией

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне высказал мнение, что Россия может взять под свой контроль 30% мирового экспорта пшеницы после поражения Украины. Его слова передает Le Parisien.

В интервью изданию дипломат пообещал продолжить военную поддержку Украины. Он отметил, что Киев «может рассчитывать на Францию». При этом Сежурне считает, что последствия украинского поражения «будут значительными».

«К примеру, если Украина проиграет, 30% мирового экспорта попадут под контроль России, французская пшеница окажется под угрозой на мировых рынках. Победа России <…> будет драматичной для наших фермеров», — сказал министр.

По словам дипломата, такая ситуация грозит инфляцией и «очень серьезной» продовольственной проблемой, поэтому Париж должен поддерживать Киев.

До этого министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс призвал запретить транзит и импорт зерновых из России.

В конце декабря стало известно, что Россия с начала 2023 года экспортировала продовольствие на $43 млрд.

В середине декабря правительство России выделило почти 8 млрд рублей на создание и модернизацию сельскохозяйственных предприятий.

Ранее во Франции сочли неэффективной помощь Украине со стороны Запада.