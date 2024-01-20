Россиянам дали пять советов по управлению личными финансами в 2024 году

Финансовый консультант и журналист со степенью MBA по специальности «управление финансами» Инна Филатова дала пять советов по управлению личными финансами в текущем году. Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».

Как подчеркнула эксперт, секрет успеха заключается не в высоких доходах, а в умении контролировать расходы и в управлении личными финансами в постоянно изменяющихся условиях.

Во-первых, она порекомендовала оформить письменно финансовый план. По ее словам, план необходимо разделить на промежуточные точки контроля и список мероприятий, которые нужно сделать, чтобы достичь каждого промежуточного этапа, пока человек не достигнет цели. При этом, как указала Филатова, надо быть готовым к корректировкам.

Во-вторых, она посоветовала следить за здоровьем.

«Как бы вы хорошо ни зарабатывали, если вы вовремя не обследуетесь, не проверите то, что вас беспокоит, затраты на лечение могут вылиться в круглую сумму», — отметила финансовый консультант.

Она также призвала стараться сокращать уровень закредитованности, а не наращивать. По словам эксперта, нужно не выходить за допустимый уровень закредитованности.

«Кредитные платежи, равные 30-40% дохода и более, считаются высокими», — сказала она.

В-четвертых, Филатова порекомендовала тратить меньше заработка.

Также она заявила, что необходимо следить за изменениями, но не делать импульсивных поступков. По мнению финансового консультанта, не надо резко менять инвестиционную стратегию. Вместе с тем она указала, что пока выгодно пользоваться теми финансовыми инструментами, которые являются выигрышными. Речь идет о вкладах, накопительных счетах и облигациях, уточнила эксперт.

«Как будет складываться 2024 год неизвестно никому, поэтому в личном бюджете важно придерживаться своих планов и стратегий, они обязательно дадут результаты», — добавила она.

До этого сообщалось, что треть россиян рассматривают инвестицию в себя как лучшее вложение денег.

Ранее эксперт перечислил топ-5 вредных советов для личных финансов.