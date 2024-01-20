Минсельхоз рассказал о подготовке семян овощей

Готовность семенного материала по овощам открытого грунта составляет 60%, что соответствует показателю 2023 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минсельхоза.

В ведомстве отметили, что обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами находится на особом контроле.

«По состоянию на 15 января готовность семенного материала по овощам открытого грунта составляет 60%, что соответствует уровню прошлого года», — говорится в сообщении.

По данным министерства, в предстоящей посевной кампании акцент ставится на использовании достижений отечественной селекции.

Член правления Национального союза производителей плодов и овощей Ирина Мурашова добавила, что подготовка и закупка семенного материала продлится до конца марта.

До этого сообщалось, что крупнейший в России производитель томатной пасты столкнулся с нехваткой семян помидоров.

Тем временем россиянам рассказали, какие овощи и фрукты можно вырастить на подоконнике в квартире.

Ранее российские производители курицы и яиц обратились к властям за помощью.