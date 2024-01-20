Стало известно, сколько власти потратят на Год семьи в России

Правительство РФ выделит 490 млн рублей на проведение мероприятий в рамках начавшегося в стране Года семьи. Финансирование получит Фонд поддержки детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает Агентство экономических новостей со ссылкой на документ.

Средства направят из резервного фонда правительства для создания и ведения сайта Года семьи и официальных аккаунтов в социальных сетях, проектного офиса, на проведение федеральных форумов для выработки предложений по демографии и семейной политике до 2030 года, выпуск продукции с соответствующей символикой.

Контролировать расходы будет Минтруд РФ. До 1 февраля 2025 года министерство обязали отправить правительству отчет о проделанной работе.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи в стране 22 ноября прошлого года. Свое решение глава государства объяснил необходимостью популяризации госполитики в сфере защиты семьи, а также сохранения традиционных семейных ценностей.

Ранее в правительстве прокомментировали идею покупки автомобиля на маткапитал.