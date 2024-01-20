Хуснуллин раскрыл самую популярную у россиян ипотечную программу в 2023 году

Семейная ипотека стала самой популярной у россиян госпрограммой по итогам 2023 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе Дня строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на международной выставке-форуме «Россия». Его слова приводит ТАСС.

По словам Хуснуллина, в 2023 году россияне получили 7 млн ипотечных займов, из них 2,4 млн — по госпрограммам.

«...Это в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Прирост ипотечного портфеля в 2023 году составил 4 трлн рублей. Это в два раза больше, чем в 2022 году. <…> Очень хорошо «раскрутилась» [программа] «Семейная ипотека». Впервые за прошедшие годы она стала... самой большой по объему», — подчеркнул Хуснуллин.

Он уточнил, что с 2020 по 2024 год задолженность россиян по ипотеке выросла до 18 трлн рублей. Вице-премьер назвал задачей властей продолжение развития ипотеки в России и уточнил, что до 1 июля они должны принять решения, касающиеся параметров долгосрочной льготной социально ориентированной ипотеки.

Что такое ипотека с господдержкой С 2018 года в России действует ряд ипотечных программ с государственной поддержкой. В основном они распространяются либо на строящееся жилье, либо на готовое, но от застройщика.



Есть семейная, дальневосточная, сельская, военная ипотеки и программа для IT-специалистов. Кроме того, в некоторых регионах есть ипотечные программы поддержки бюджетников: врачей и учителей.



Ставки по семейной ипотеке составляют в среднем 6%, по IT-ипотеке — 5%.



В 2020 году, во время пандемии COVID-19, спрос на жилье упал, а застройщики были на грани банкротства. Тогда президент России Владимир Путин поручил ввести в стране льготную ипотеку.



Изначально ипотечный кредит по ней выдавался россиянам под 6,5% годовых для покупки квартиры в новостройке. Условия по льготе менялись несколько раз, а ставка выросла до 8%.



Первоначальный взнос по программе в сентябре 2023 года вырос с 15 до 20%, в декабре — до 30%.



Максимальный размер льготного кредита по ипотеке с господдержкой на новостройки в декабре сделали одинаковым для всех регионов — 6 млн рублей. Ранее в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях верхним пределом кредита были 12 млн рублей.

Правительство России планирует отменить массовую выдачу льготной ипотеки на новостройки с 1 июля 2024 года и продлить действие программы только в регионах с низким спросом. В то же время семейную ипотеку власти собираются продлить.

Ранее ЦБ РФ в беседе с «Газетой.Ru» предрек охлаждение рынка ипотеки в России в 2024 году.