Названа дата начала строительства четвертого блока первой АЭС в Египте

Строительство четвертого энергоблока атомной электростанции «Эд-Дабаа», расположенной в Египте, начнется 23 января. Об этом заявил вице-президент по капитальному строительству компании «Атомстройэкспорт» Николай Виханский, передает ТАСС.

«Эд-Дабаа» является первой атомной электростанцией на территории Египта. Объект расположен в 300 км к северо-западу от столицы республики, а его возведением в соответствии с двусторонним соглашением занимается российская государственная корпорация «Росатом».

По словам Виханского, египетская АЭС является уникальным проектом. Специалисты практически одновременно строят четыре энергоблока, при этом «шаг» между этапами их возведения составляет всего шесть месяцев.

«Мы в прошлом году сделали два первых бетона — на блок №2 и на блок №3, и были полностью готовы к проведению первого бетона на четвертом блоке, который официально состоится 23 января», — сказал вице-президент «Атомстройэкспорта».

19 января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин намерен принять участие в церемонии заливки первого бетона в основание четвертого энергоблока АЭС «Эд-Дабаа». Представитель главы государства подчеркнул, что данное мероприятие имеет важное значение для Москвы и Каира.

Ранее в МАГАТЭ подтвердили, что реактор на АЭС в Запорожской области переведен в режим «холодного останова».