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Великобритания импортировала рекордный объем электроэнергии из Европы

Британия импортировала рекордный объем электроэнергии из Европы в прошлом году

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания импортировала рекордный объем электроэнергии из Европы в 2023 году. Об этом пишет The Telegraph.

«Великобритания импортировала рекордное количество электроэнергии из Европы в прошлом году, так как солнечные и ветряные электростанции с трудом могли вырабатывать достаточно энергии после закрытия угольных и атомных электростанций», — говорится в сообщении.

По данным газеты, в 2023 году Британия импортировала электричества на £3,5 млрд ($4,55 млрд) из Франции, Норвегии, Бельгии и Нидерландов, что составляет 12% от всего электричества Великобритании в прошлом году.

15 января стало известно, что на атомной электростанции «Ловииса» в Финляндии возникла неисправность. Из-за поломки мощности АЭС пришлось снизить, однако какой-либо угрозы для людей и окружающей среды нет. Об сообщили в финской государственной энергетической компании Fortum. Два реактора электростанции производят более 10% потребляемой в Финляндии электроэнергии.

Ранее Евросоюз снизил потоки СПГ в газотранспортную сеть.

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