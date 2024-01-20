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Хуснуллин рассказал, сколько ипотечных кредитов получили россияне

Хуснуллин: россияне получили около 7 млн ипотечных кредитов с 2020 года

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

В России с 2020 года было выдано порядка 7 млн ипотечных кредитов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на Дне строительства в рамках выставки-форума «Россия». Его слова приводит «Интерфакс».

Вице-премьер уточнил, что 2,4 млн граждан получили льготную ипотеку. За четыре года объем задолженности по жилищным займам увеличился до 18 трлн рублей.

В 2023 году россияне получили около 2 млн ипотечных кредитов на общую сумму 7,8 трлн рублей. Это в полтора раза больше показателя годом ранее.

По данным аналитического агентства Frank RG, объем ипотечных кредитов в декабре вырос на 7% к ноябрю и составил 793,7 млрд рублей. До этого показатель снижался на протяжении двух месяцев. По словам эксперта Frank RG Ксении Матенковой, повышенный интерес населения к оформлению ипотеки в конце 2023 года можно объяснить очередным повышением ключевой ставки Банком России и изменением условий льготных программ.

ЦБ РФ 15 декабря в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 15% годовых. В сентябре минимальный первоначальный взнос по всем программам с господдержкой вырос до 20%, а в декабре только по «Льготной ипотеке» — до 30%.

Ранее эксперт НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко в беседе с «Газетой.Ru» дала пять советов заемщикам на 2024 год.

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