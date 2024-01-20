Юрист раскрыла особенности оформления налогового вычета при сделках с жильем

При покупке или строительстве жилья можно претендовать на налоговый вычет — 13% от цены квартиры, но в ряде случаев можно получить отказ. Об этом рассказала «Известиям» юрист Ирина Гукова.

В 2024 году можно вернуть до 260 тыс. рублей. Точная сумма составляет 13% от цены квартиры, но сама стоимость в данном механизме ограничивается двумя миллионами рублей. Чтобы оформить льготы, необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие факт покупки жилого помещения, в налоговую службу.

«Также оформить налоговый вычет можно при покупке жилого помещения для улучшения жилищных условий при условии, что налогоплательщик проживал в другом жилом помещении не менее трех лет до совершения сделки», — сказала она.

При этом в ряде случаев могут отказать в получении налогового вычета. Есть несколько нюансов: льгота предоставляется лишь один раз, ее можно получить только при первой покупке недвижимости (либо если при прошлой вычет не оформлялся). Продавец не должен быть близким родственником. Покупатель должен уплачивать подоходный налог по форме 2-НДФЛ.

Тем временем у россиян стали чаще возникать проблемы с оформлением ипотеки. Как объяснил ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута, количество отказов россиянам в оформлении ипотеки связано в первую очередь с тем, что требования банков значительно ужесточились.

Напомним, в январе россияне стали чаще получать отказы по онлайн-заявкам на ипотечное кредитование. Одобрение если и происходит, то с меньшими лимитами и средней суммой не более 3 млн рублей. Эксперты полагают, что в этом году ипотека может стать для россиян «элементом роскоши».

Ранее россиян предупредили о самом опасном типе сделок с недвижимостью.