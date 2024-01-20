Минтруд разработал поправки в ТК о компенсациях за работу в выходные

Министерство труда и социальной защиты России предложило внести поправки в Трудовой кодекс, из-за которых работодатели будут обязаны при увольнении сотрудников компенсировать работу в выходные и праздничные дни. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Законопроект обнародован для общественного обсуждения. Новые поправки позволят сотрудникам при увольнении выбирать один из двух вариантов компенсации за работу в выходные и праздники — дополнительный отдых или денежную доплату.

Сейчас, в соответствии с 153-й статьей Трудового кодекса, работодатель обязан оплачивать сотруднику работу в выходные дни и праздники не менее чем в двойном размере. По желанию работник может выбрать вместо денежной компенсации дополнительный день отдыха.

Если законопроект одобрят, новые правила вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

На этой неделе сообщалось, что Минтрудом разработан проект, в соответствии с которым с 1 февраля 2024 года государственные выплаты могут быть проиндексированы на 7,4%.

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