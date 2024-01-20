Стало известно, сколько россияне платили по штрафам ГИБДД в 2023 году

Подавляющее большинство платежей по штрафам ГИБДД — 71% — пришлось на сумму 250 рублей в 2023 году. По сравнению с 2022 годом показатель снизился на 5,9%. Об этом свидетельствует анализ транзакций клиентов банка «Русский стандарт», копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

На втором месте были платежи на сумму 500 рублей, они заняли долю в 9%. На третьем — платежи в размере 550 рублей (4%).

По данным банка, средний чек одного платежа за нарушение ПДД в 2023 году снизился до 653 рублей с 694 рублей годом ранее.

Лидером по величине среднего чека за штраф ГИБДД стал четвертый квартал 2023 года (711 рублей), на который ежегодно приходятся сложные погодные условия, увеличивающие риск ДТП на дорогах. На втором месте — первый квартал (684 рубля), на третьем — второй квартал (653 рубля), на четвертой позиции — третий квартал с показателем в 601 рубль.

Средний чек одного платежа за нарушение ПДД у мужчин выше, чем у женщин — 668 рублей против 615 рублей соответственно.

Аналитики банка отдельно изучили платежи за штрафы ГИБДД в зависимости от возраста автомобилистов. Как оказалось, в 2023 году самые низкие средние чеки (633 рубля) были зафиксированы у водителей 31-40 лет. Далее в зависимости от величины средней суммы платежа – россияне 41-50 лет (639 рублей), 51-60 лет (658 рублей). И, наконец, самые высокие средние чеки за нарушение ПДД — у самых молодых россиян 21-30 лет (737 рублей).

Исследование было проведено в январе 2024 года. В рамках него были изучены все операции по оплате штрафов ГИБДД по картам банка в 2023-м и 2022 годах.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что за использование устройств, позволяющих скрыть или видоизменить автомобильные номерные знаки, в России предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на 1-3 месяца.