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Россия за год сократила вложения в гособлигации США в 2,5 раза

Минфин США: Россия за год сократила вложения в гособлигации США в 2,5 раза

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Алексей Майшев/РИА Новости

Россия с сентября 2022 года сократила вложения в американские государственные облигации в 2,5 раза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства финансов США.

Сейчас объем этих вложений составляет $28 млн, а еще в ноябре 2023 года он был больше на $3 млн. В сентябре 2022 года этот показатель держался на отметке в $73 млн. В структуре нынешних вложений РФ в госдолг США $25 млн составляют вложения в долгосрочные, а $3 млн — в краткосрочные облигации.

На первом месте по объему инвестиций в госдолг США находится Япония с $1,127 трлн. На втором — Китай с $782 млрд, на третьем — Великобритания с $716,2 млрд. При этом все три страны в 2023 году увеличили объем этих вложений. Пекин постепенно сокращает свои вложения в американский госдолг.

В марте 2022 года Россия потеряла доступ к около $300 млрд золотовалютных резервов ЦБ из-за санкций США и Евросоюза.

Ранее аналитики оценили шансы России вернуть $300 млрд золотовалютных резервов.

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