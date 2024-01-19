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Белоруссия решила повысить цены на транзит нефти

Белоруссия с 1 февраля повысит тарифы за транзит нефти на 10,2%

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Depositphotos

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии заявили, что республика с 1 февраля в среднем на 10,2% повышает тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию республики и для внутреннего потребления. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что цены в отношении транзитных направлений были «проиндексированы и установлены исходя из принципа равенства их удельных значений».

В ведомстве подчеркнули, что цены в отношении транзитных направлений были «проиндексированы и установлены исходя из принципа равенства их удельных значений».

До этого стало известно, что 1 января 2024 года в Белоруссии начали действовать нулевые ставки вывозных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты. 

В июле 2021 года в Санкт-Петербурге президенты России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко — договорились, что Москва компенсирует Минску проведение налогового маневра. Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов в ноябре 2023 года заявил, что Минск намерен получить от Москвы в качестве такой компенсации в общей сложности 1,3 млрд рублей по итогам 2023-го. До этого министр оценил размер возмещения за налоговый маневр за 2024 год — 2,1 млрд рублей.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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