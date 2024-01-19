Французы стали покупать меньше хлеба и выпечки из-за постоянно растущих цен в стране

Французы стали реже покупать хлеб и выпечку в булочных на фоне постоянно растущих цен, пишет газета Les Echos.

Каждый пятый житель Франции сократил потребление мучного в 2023 году. Некоторые, в свою очередь, начали покупать более дешевую выпечку и закуски, рассказал заместитель руководителя французской исследовательской компании Food Service Vision Микаэль Балле.

Цены на хлебобулочную продукцию во Франции выросли вместе с увеличением стоимости ингредиентов. По данным Les Echos, масло, сливки и шоколад в стране за год значительно подорожали. Кроме того, сильно выросли затраты на электроэнергию.

В результате многие частные булочные и кондитерские не выдерживают конкуренции и продают свой бизнес сетевым игрокам или закрываются.

До этого Росстат составил список продуктов, которые сильнее всего подорожали в прошлом году. В него вошли яйца, помидоры и груши. Больше всего в прошлом году в стране снизились цены на гречку — на 18,8%.

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