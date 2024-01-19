Этот год будет «очень хорошим» для экономики Греции, заявил премьер-министр республики Кириакос Мицотакис в интервью Bloomberg. Он уточнил, что греческая экономика сейчас развивается заметно быстрее, чем средняя по еврозоне.

Премьер-министр подчеркнул, что Греция больше не является государством, экономика которого находится «на грани краха», но стоимость жизни и сокращение численности населения пока вызывают обеспокоенность.

«Сейчас есть реальный кризис стоимости жизни. Мы хотим поддержать молодые семьи, семьи с детьми», — отметил Мицотакис.

Он также сказал, что поддержка уязвимых слоев населения — приоритет правительства, и по этому вопросу скоро будут приняты меры.

Всеобщий рост цен в Греции начался летом докризисного 2021 года. Но годом позже правительство Греции начало обвинять в этом Россию, которая начала спецоперацию. Премьер-министр не принимает заявления оппозиционных партий о том, что «дороговизна в Греции создана Мицотакисом», и считает, что в этом есть вина России. Лидер крупнейшей греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых — Прогрессивный альянс СИРИЗА-ПА Стефанос Касселакис назвал ложью утверждения премьера о том, что инфляция в Греции импортирована.

Ранее партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» назвала катастрофической политику правительства Греции по отказу от хороших отношений с Россией.