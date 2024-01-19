Приток прямых иностранных инвестиций в Китай за год сократился на 8%

Приток прямых иностранных инвестиций в экономику материкового Китая по результатам 2023 года упал на 8%, до $157,1 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство торговли страны.

Объем вложений в сфере услуг за период сократился на 13,4%, в производственной отрасли — на 1,8%.

При этом ряд стран значительно нарастил инвестиции в КНР. В их числе — Франция (84,1% год к году), Великобритания (+ 81%), Нидерланды (+31,5%), Швейцария (+21,4%) и Австралия (+17,1%).

Кроме того, в прошлом году на территории Китая было зарегистрировано 53,766 тыс. новых иностранных компаний. Показатель на 39,7% превышает значение 2022-го.

По предварительным данным за 2023 год, Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире. Страна вышла на первое место в этом сегменте впервые. Таким внушительным ростом объемов продаж машин за рубеж КНР отчасти обязана России. Подробнее о планах китайских автокомпаний в РФ на 2024 год — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России зафиксировали рекордный рост продаж КАСКО.