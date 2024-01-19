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Турция сократила поставки ряда товаров в Россию из-за давления США

Forbes: Турция начала сокращать поставки в Россию товаров двойного назначения

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Depositphotos

В октябре и ноябре 2023 года турецкие экспортеры стали сокращать поставки в Россию товаров двойного назначения, которые могут использоваться РФ в военных целях. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Турецкого института статистики (TurkStat).

По словам журналистов, турецкие поставщики снизили число поставок в РФ электроники, чипов, оптических прицелов, полупроводников, печатных плат и аппаратуры для связи и навигации. Издание подчеркивает, что сокращение экспорта во многом связано с риском попадания Турции под вторичные санкции Соединенных Штатов и ряда других государств, включая государства Евросоюза (ЕС) и Великобритании.

До этого стало известно, что из-за опасений перед санкциями турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими компаниями.

С 1 января денежные переводы компаний из России в Турцию почти прекратились, экспортеры перестали получать платежи в лирах и рублях, а некоторые банки даже отправляли обратно уже принятые транзакции, объясняя, что сделки касаются «запрещенных товаров».

Ранее экономист рассказал о последствиях отказа банков Китая и Турции работать с Россией.

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