Альфа-банк, сервис «Подели» и сеть АЗС «Газпромнефть» запустили онлайн-оплату по частям

Альфа-Банк, BNPL-сервис «Подели» и сеть АЗС «Газпромнефть» запустили онлайн-оплату по частям на автозаправках. Об этом сообщается на сайте банка.

В России возможность оплаты на автозаправках по частям появилась впервые. Как уточнили в банке, с помощью сервиса «Подели» можно оплатить заправку в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть». Благодаря сервису покупатель оплачивает часть стоимости заправки сразу, а остаток — позже.

«Вариант оплаты по частям появится при выборе способа платежа – в момент заправки клиенту нужно оплатить только 25% стоимости, остальное – тремя равными платежами раз в две недели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис доступен держателям любых карт любого российского банка. При это пользователь предварительно будет получать сообщение о предстоящем списании средств за совершенную покупку.

Напомним, сервис «Подели» от партнера Альфа-Банка является первым в России сервисом BNPL (Buy now, pay later — покупай сейчас, плати потом), который предложил не только онлайн, но и офлайн-оплату по частям. Главное отличие BNPL от банковских рассрочек – это отсутствие комиссий и переплат, а также быстрое оформление без необходимости предоставлять какие-либо документы и подписывать кредитный договор.

На данный момент к сервису «Подели» подключены более 40 тысяч партнеров, и их число постоянно растет.