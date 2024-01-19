Зонтичные поручительства Корпорации МСП станут таргетированными

Корпорация МСП переведет программу зонтичных поручительств на таргетированный принцип, в рамках которого обеспечение грантами будет акцентировано на приоритетных отраслях экономики, сообщают «Ведомости».

Правление Корпорации МСП утвердило новые параметры программы в конце декабря.

Зонтичное поручительство МСП покрывает до 50% от суммы кредита, не превышающего 1 млрд рублей. В 2024 году предприниматели смогут привлечь по данному механизму кредиты на общую сумму 370 млрд рублей. Лимит по программе составит 185 млрд рублей, 25 млрд из которых выделят банкам для кредитования гостиничного бизнеса. Также 12 млрд рублей направят на новые «территориальные зонтичные поручительства», поручительство для приграничных территорий составит 6 млрд рублей, для Крыма и Севастополя – 4 млрд, а для новых регионов – 2 млрд рублей.

Всего в утвержденной программе Корпорации МСП указаны 8 ключевых сфер: займы на инвестиционные цели, для экспортеров, малый и средний бизнес в сфере сельского хозяйства, приоритетные территории, самозанятые, начинающие молодые предприниматели, высокотехнологичный и инновационный бизнес и субъекты МСП из Москвы в определенных отраслях.

Также в планах Корпорации МСП стимулировать банки выдавать кредиты на сумму 2-3 млн рублей. Как отметил представитель Корпорации МСП, на подобные кредиты приходится 90% от общего количества выдаваемых кредитов.

По данным Корпорации МСП, средний чек зонтичных поручительств составляет 14 млн рублей.