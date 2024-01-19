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Рост спроса россиян на наличные объяснили желанием «уйти в тень»

Экономист Сироткин: россияне сейчас предпочитают находиться в серой зоне экономики

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Depositphotos

Высокий спрос на наличные в России можно объяснить несколькими факторами. Одна из основных причин кроется в стремлении россиян уйти в серую экономическую зону, рассказал агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин.

«В последние годы объемы прибыли многих компаний падают, тарифы ЖКХ и цены растут, а доходы остаются прежними. В такой ситуации некоторые граждане считают более выгодным не пользоваться банковскими счетами, которые прозрачны с точки зрения доходов», — пояснил эксперт.

Еще одна причина массового перехода россиян на наличные — увеличение случаев мошенничества с банковскими картами, продолжил Сироткин. Опасения также вызывают риски утечки личных данных по счетам.

Кроме того, популярность наличных денег в России поддерживает низкий уровень цифровой грамотности, в частности среди старшего поколения. Некоторые люди не понимают, как пользоваться банковскими приложениями или совершать покупки онлайн.

Ранее россиянам рассказали, как лучше сохранить свои сбережения от инфляции.

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