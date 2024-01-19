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Стало известно, что чаще всего покупали россияне в 2023 году

Граждане России в 2023 году больше всего денег вкладывали в образование

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Depositphotos

В 2023 году россияне больше всего денег вкладывали в одежду, цифровые товары, а также оплачивали услуги — юридические, образовательные, клининговые, туристические, бьюти и т.д. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на финтех-компанию ЮMoney.

«Мы в ЮMoney видим, что пользователи стали увеличивать инвестиции в себя, в свою красоту и развитие. Больше всего число покупок выросло в салонах красоты и массажа, а также на площадках, которые продают тренинги и семинары», — рассказал директор по розничным продуктам ЮMoney Андрей Ефимочкин.

Он отметил, что количество платежей в салонах красоты в 2023 году увеличилось в 2,5 раза, а число покупок мужской и женской одежды выросло на 53%.

До этого сообщалось, что продажи ноутбуков российских брендов по результатам 2023 года выросли в два раза, до 256 тыс. устройств.

При этом в денежном выражении годовой показатель утроился и составил 8,4 млрд рублей. Количество устройств, ввезенных в РФ с азиатских фабрик под российскими брендами, по итогам 12 месяцев выросло на 10%, до 320 тыс. ноутбуков.

По оценкам аналитиков, доля отечественных брендов ноутбуков на российском рынке сейчас составляет порядка 8%. Лидирующие позиции в сегменте занимают устройства Digma, Irbis и Fplus.

Ранее сообщалось о стремительном росте российского рынка игровых консолей.

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