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Российские производители курицы и яиц обратились к властям за помощью

«Ведомости»: российские птицеводы обратились к властям за поддержкой и льготами

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Shutterstock

Чтобы увеличить производство куриного мяса и яиц, российским птицеводам нужна государственная поддержка. Об этом говорится в письме отраслевой ассоциации «Росптицесоюз» (объединяет более 250 организаций) Минсельхозу РФ (есть в распоряжении газеты «Ведомости»).

Производители попросили субсидии на газификацию, водоснабжение и очистку воды, дороги и коммуникации для птицефабрик. Их строительство и ремонт нужно включить в программу возмещения части прямых понесенных затрат, считают авторы письма.

Для развития отрасли компании попросили в 2,5 раза увеличить лимит на привлечение краткосрочных льготных кредитов — до 1,5 млрд рублей, а также отдавать им землю под возведение птичников в приоритетном порядке.

Представитель Минсельхоза подтвердил получение письма и заявил, что ведомство уже оказывает поддержку птицеводам. Объем финансирования российского сельского хозяйства по главным отраслевым программам в 2024 году составит 558,6 млрд рублей.

Отдельно производители считают нужным законодательно ограничить торговую наценку на яйца и сделать ее не более 5-10%, запретить удержание бонусов по социально значимым продуктам и обязать торговые сети заключать долгосрочные договоры на поставку.

По данным Росстата, за год яйца в России подорожали на 61,35% в 2023 году. Почему возник «яичный кризис» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Россию завезли новую партию куриных яиц из Турции.

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