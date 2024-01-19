Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже 77,5%

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы продолжают сокращаться на фоне похолодания. Значение уже опустилось ниже 77,5%, пишет ТАСС.

Цена газа на торгах в пятницу растет. По состоянию на 11:05 по московскому времени февральский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах подорожал на 1,76%, достигнув отметки в $326,35 за 1 тыс. куб. м (+0,51%), свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

«Газпром» 19 января продолжает поставлять газ через украинскую ГИС «Суджа» в объеме 42,4 млн куб. м. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена. На данный момент «Суджа» — единственный маршрут для поставки газа из России в Западную и Центральную Европу.

Накануне США ввели санкции в отношении 17 танкеров, перевозивших российскую нефть под флагами Либерии. Ограничения также затронули судоходную компанию Hennesea Holdings из ОАЭ, которой принадлежали эти суда.

До этого стало известно, что Молдавия впервые закупит партию сжиженного газа из США.

Ранее сообщалось, что Молдавия намерена национализировать месторождения нефти и газа.