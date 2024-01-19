Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже 77,5%

Уровень запасов газа в Европе опустился ниже 77,5%

close
100%
Michael Sohn/AP

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы продолжают сокращаться на фоне похолодания. Значение уже опустилось ниже 77,5%, пишет ТАСС.

Цена газа на торгах в пятницу растет. По состоянию на 11:05 по московскому времени февральский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах подорожал на 1,76%, достигнув отметки в $326,35 за 1 тыс. куб. м (+0,51%), свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

«Газпром» 19 января продолжает поставлять газ через украинскую ГИС «Суджа» в объеме 42,4 млн куб. м. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена. На данный момент «Суджа» — единственный маршрут для поставки газа из России в Западную и Центральную Европу.

Накануне США ввели санкции в отношении 17 танкеров, перевозивших российскую нефть под флагами Либерии. Ограничения также затронули судоходную компанию Hennesea Holdings из ОАЭ, которой принадлежали эти суда.

До этого стало известно, что Молдавия впервые закупит партию сжиженного газа из США.

Ранее сообщалось, что Молдавия намерена национализировать месторождения нефти и газа.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами