Судоходные компании Японии отказались от маршрута через Красное море

Японские судоходные компании отказались перевозить грузы через Красное море. Об этом ТАСС сообщил представитель отдела зарубежных перевозок морского департамента Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Все суда были перенаправлены по более безопасному маршруту вокруг мыса Доброй Надежды. Такие изменения привели к увеличению сроков доставки примерно на неделю.

В 2023 году через Аденский залив и Красное море чаще всего ходили японские специализированные суда для перевозки автомобилей. На втором и третьем местах были контейнеровозы и сухогрузы смешанного заполнения.

Число судов, следующих через Красное море, в январе сократилось в два раза по сравнению с декабрем. От транзита по маршруту отказались крупные контейнерные перевозчики Maersk, Hapag-Lloyd, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM.

Накануне россиян предупредили о потенциальном росте цен на чай и кофе из-за атак хуситов по судам в Красном море.

Ранее в Нидерландах пожаловались на резкое подорожание доставки контейнера из Китая в Европу.