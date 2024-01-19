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Судоходные компании Японии отказались от маршрута через Красное море

Японские судоходные компании остановили перевозки через Красное море

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Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Японские судоходные компании отказались перевозить грузы через Красное море. Об этом ТАСС сообщил представитель отдела зарубежных перевозок морского департамента Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Все суда были перенаправлены по более безопасному маршруту вокруг мыса Доброй Надежды. Такие изменения привели к увеличению сроков доставки примерно на неделю.

В 2023 году через Аденский залив и Красное море чаще всего ходили японские специализированные суда для перевозки автомобилей. На втором и третьем местах были контейнеровозы и сухогрузы смешанного заполнения.

Число судов, следующих через Красное море, в январе сократилось в два раза по сравнению с декабрем. От транзита по маршруту отказались крупные контейнерные перевозчики Maersk, Hapag-Lloyd, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM.

Накануне россиян предупредили о потенциальном росте цен на чай и кофе из-за атак хуситов по судам в Красном море.

Ранее в Нидерландах пожаловались на резкое подорожание доставки контейнера из Китая в Европу.

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