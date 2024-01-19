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Продажи ноутбуков российских брендов за год выросли вдвое

Fplus: объем продаж российских ноутбуков в 2023 году удвоился

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Pexels

Продажи ноутбуков российских брендов по результатам 2023 года выросли в два раза, до 256 тыс. устройств. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные IT-холдинга Fplus.

При этом в денежном выражении годовой показатель утроился и составил 8,4 млрд рублей. Количество устройств, ввезенных в РФ с азиатских фабрик под российскими брендами, по итогам 12 месяцев выросло на 10%, до 320 тыс. ноутбуков.

По оценкам аналитиков, доля отечественных брендов ноутбуков на российском рынке сейчас составляет порядка 8%. Лидирующие позиции в сегменте занимают устройства Digma, Irbis и Fplus.

Средний чек на российские ноутбуки за прошлый год увеличился до 37 210 рублей. Рост составил 9% год к году.

Популярность ноутбуков российских брендов растет на фоне отсутствия доступных моделей от именитых производителей, отмечают эксперты. Сейчас россияне в поисках недорогой техники рассматриваются либо аппараты китайских производителей, либо отечественные аналоги, либо покупают подержанные устройства.

Ранее сообщалось о стремительном росте российского рынка игровых консолей.

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