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Россиянам рассказали, как избежать скрытых списаний с карты

Финансист Валишвили призвала отказаться в банке от ненужных услуг

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Shutterstock

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили в разговоре с агентством «Прайм» сообщила, что существует несколько способов защититься от скрытых списаний с карты, которые практикуют банки и маркетплейсы.

По ее словам, в первую очередь необходимо отказаться от ненужных услуг в банке, а также отказаться от дополнительных списаний на сервисах и платформах. Также она рекомендовала установить в банковском приложении опцию, которая позволит получать уведомления обо всех операциях. Эксперт также посоветовала запретить любые списания без подтверждения клиента.

Валишвили добавила, что законопроект, который предполагает запрет на автоматические списания для платных сервисов, уже внесен в Госдуму и поддержан кабмином.

До этого сообщалось, что используемые в России iPhone автоматически отправляют платные SMS в США при смене номера телефона и повторной регистрации в сервисах FaceTime и iMessage.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве при покупках на маркетплейсах.

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