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В России назвали одну из главных проблем бизнеса

«Ъ»: кредитный кризис сдерживает рост промышленности РФ

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Shutterstock

Высокая стоимость кредитования создает проблемы для развития промышленности России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ИНП РАН.

Согласно препринту статьи института, 60% российских предприятий считают себя пострадавшими от санкций, в том числе из-за ограниченного доступа к финансовым ресурсам.

Отмечается, что бизнес чаще всего жалуется на высокую инфляцию и невозможность получить кредиты. Поэтому предприятия просят государство расширить льготное кредитование. При этом, по данным ЦБ, компании отреагировали на дорогое кредитование увеличением выпуска корпоблигаций. В 2023 году этот рынок вырос на 26,5% до 23,9 трлн рублей.

Однако дорогие кредиты в сочетании с нехваткой рабочих рук ограничивают потенциал роста промышленности, отмечают эксперты. Предприятия не могут взять инвестиционные кредиты на техперевооружение и повышение производительности труда.

До этого россиянам объяснили, как действовать при задержке зарплаты.

Ранее аналитики предупредили о развороте на рынке труда в России.

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