В России назвали одну из главных проблем бизнеса

Высокая стоимость кредитования создает проблемы для развития промышленности России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ИНП РАН.

Согласно препринту статьи института, 60% российских предприятий считают себя пострадавшими от санкций, в том числе из-за ограниченного доступа к финансовым ресурсам.

Отмечается, что бизнес чаще всего жалуется на высокую инфляцию и невозможность получить кредиты. Поэтому предприятия просят государство расширить льготное кредитование. При этом, по данным ЦБ, компании отреагировали на дорогое кредитование увеличением выпуска корпоблигаций. В 2023 году этот рынок вырос на 26,5% до 23,9 трлн рублей.

Однако дорогие кредиты в сочетании с нехваткой рабочих рук ограничивают потенциал роста промышленности, отмечают эксперты. Предприятия не могут взять инвестиционные кредиты на техперевооружение и повышение производительности труда.

До этого россиянам объяснили, как действовать при задержке зарплаты.

Ранее аналитики предупредили о развороте на рынке труда в России.