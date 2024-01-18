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В России подорожали квартиры в новостройках

ДОМ.РФ: цена квадратного метра жилья в новостройках России за год выросла на 11%

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Стоимость квадратного метра жилья в российских новостройках в заявленных девелоперами декларациях подорожала на 11% в годовом выражении, до 162,5 тыс. рублей в январе 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы института развития ДОМ.РФ.

В январе прошлого года показатель составил 146,3 тыс. рублей.

Порядка 34% возводимого сейчас в России жилья уже продано, еще 43% реализуется и на 23% продажи не открыты. В январе 2023 года было почти такое же соотношение.

По данным компании, в общей сложности на середину января 2024 года, в этом году заявлен ввод 38,9 млн «квадратов» жилья. Из них 55% продано, а 35% реализуется.

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы по итогам декабря прошлого года достигла 537,8 тыс. рублей (+17% за год). Это почти в два раза выше показателей Санкт-Петербурга (274,3 тыс. рублей, +6% за год).

До этого «Газета.Ru» сообщала, что в 2024 году объем нераспроданного жилья в России может уменьшиться.

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