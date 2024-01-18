Низкий спрос на авто может сказаться на производственных планах «АвтоВАЗа»

Производственный план «АвтоВАЗа» на 2024 год может претерпеть изменения из-за стагнации рынка. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова президента компании Максима Соколова.

«Рынок показывает результаты ниже ожидаемых уже третий месяц подряд. Такой слабый спрос на автомобили будет, возможно, оказывать давление и на наши производственные планы», — заявил глава «АвтоВАЗа».

При этом Соколов подчеркнул, что компания пока не планирует пересматривать свой план на 2024 год. В конце декабря концерн объявил о цели выпустить 500 тыс. машин за следующие 12 месяцев. Это на треть больше объемов выпуска по итогам 2023-го.

Ранее глава РОАД Алексей Подщеколдин рассказал «Газете.Ru», что у российских дилеров «АвтоВАЗа» образовались двухмесячные запасы автомобилей Lada. Россияне стали чаще покупать «китайцев», пояснил эксперт.

Накануне «АвтоВАЗ» подал в Роспатент заявку на регистрацию нового бренда. Ожидается, что продажи авто под новой маркой стартуют уже весной.

Ранее сообщалось, что автомобили Lada X-Cross 5 начали поступать российским дилерам.