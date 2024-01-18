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Мишустин призвал контролировать каждый бюджетный рубль

Мишустин: в России расширят методы государственного финансового контроля

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Правительство России усилит контроль за расходом бюджетных средств. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Мы добиваемся того, чтобы каждый выделяемый рубль расходовался максимально эффективно», — подчеркнул чиновник.

Мишустин также отметил, что власти выделяют значительные ресурсы на улучшение жизни населения.

Накануне Минфин РФ отчитался о расходах на национальные проекты за год. По итогам 2023-го план удалось выполнить на 99,2%. При этом в разрезе нацпроектов «Наука и университеты» и «Безопасные качественные дороги» расходы госбюджета были исполнены на 100%.

До этого стало известно, что остатки средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в евро были обнулены в декабре. Активы конвертировали в золото, юани и рубли.

Ранее Банк России установил официальные курсы валют на 19 января. Доллар вырос до 88,66 рубля, евро — до 96,59 рубля, юань — до 12,25 рубля.

Ранее аналитик Павел Сигал назвал «Газете.Ru» самый безопасный способ защитить деньги от инфляции.

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