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США потребовали от банков Гонконга соблюдать санкции против России

Nikkei: США усилили давление на банки Гонконга из-за антироссийских санкций

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«Газета.Ru»

Американские чиновники в Гонконге провели встречи с представителями китайских и иностранных банков по поводу соблюдения антироссийских санкций. Об этом сообщает Nikkei.

На встрече присутствовали представители Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, гонконгского CMB Wing Lung Bank, швейцарского UBS, американских Citigroup, JPMorgan Chase и других банков.

По информации источника, США заинтересованы в том, чтобы эти банки проверяли транзакции и сдерживали товары, которые направляются в РФ.

Отмечается, что банки опасаются риска вторичных санкций в случае, если их уличат в обходе санкций против России. В статье также говорится, что Гонконг стал крупным центром экспорта чипов в РФ с высокой добавленной стоимостью.

18 января зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что в новый пакет санкций Евросоюза могут войти пессимизация и блокировка российских блогеров в зарубежных социальных сетях.

17 января Украина обвинила Запад в поставках РФ военных комплектующих.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство санкциями против России.

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