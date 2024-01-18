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Бензин и дизель на бирже подорожали

Бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизель подорожали на товарной бирже

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбмТСБ) по итогам торгов 18 января подорожали. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Стоимость бензина марки Аи-92 в четверг выросла на 1,79%, до 43 705 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 поднялась на 1,43%, достигнув отметки в 46 603 рубля за тонну.

Летний дизель подорожал на 1,22%, до 53 874 рубля за тонну. Цена на зимний дизель достигла отметки в 59 606 рублей за тонну (+0,09%). Между тем стоимость межсезонного дизеля снизилась на 0,6%, опустившись до 54 281 рубля за тонну.

Стоимость мазута подскочила на 8,94%, закрывшись на отметке в 16 071 рубль за тонну. В то же время цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) обвалилась до 18 583 рубля за тонну (-8,32%).

На днях в правительстве РФ опровергли информацию о потенциальном запрете экспорта бензина из-за аварии на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Нижнем Новгороде.

Ранее «Газета.Ru» узнала, сколько будет стоить бензин на российских заправках в феврале 2024 года.

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